14-Juillet : 17 jeunes en service civique choisis pour participer au défilé

Les préparatifs avancent sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14-Juillet. Mercredi matin, des jeunes en service civique qui répètent sur la place de la Concorde, à Paris, pour ne pas faire d'erreur le jour-J. Il y avait quand même un peu d'appréhension gagnent ces jeunes, mais le sentiment de fierté prend le dessus.

"C'est un sentiment d'appartenance"

En polo blanc et pantalon bleu et rouge, leur démarche reste encore un peu hésitante. Ils tentent de cadrer leur marche sur le pas militaire avant d'entonner La Marseillaise. Fermée à la circulation, ces 17 jeunes ne lâchent quand même rien et se rendent compte de leur chance. "Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde", s'exclame Alicia, 18 ans, de Marseille, qui s'occupe de personnes âgées et donne des cours d'alphabétisation. Pour cause, sur près de 140.000 jeunes en service civique, seulement 17 pourront défiler sur les Champs-Élysées. "Et c'est vraiment une expérience incroyable qui ne se représentera jamais à nous. Et c'est bien de montrer que les jeunes aussi, ils savent, ils savent faire des choses, même si ce n'est pas militaire", ajoute la volontaire, la jeune en service civique.

Tous sont chargés de présenter les médailles de la Résistance française au président Emmanuel Macron à la fin du défilé. Pour Agathe, 21 ans, aide à rédiger CV, lettre de motivation dans une association d'insertion professionnelle, c'est un véritable honneur. "C'est un sentiment d'appartenance assez conséquent pour nous", témoigne avec fierté la jeune volontaire.