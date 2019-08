Un rocher martien baptisé au nom des Rolling Stones

Le 26 novembre 2018, la sonde de la NASA, InSight, se posait sur Mars pour étudier l'intérieur profond de la planète rouge. Entraîné par les propulseurs de l'engin spatial, un rocher légèrement plus gros qu'une balle de golf aurait roulé sur environ un mètre. Dans les images prises par InSight le lendemain, il est possible d’observer les traces laissées sur le terrain rouge-orange par le rocher martien. Des traces qui représentent le plus long chemin d'un rocher observé par la NASA au moment de l'atterrissage avec un engin spatial sur une autre planète. La pierre roulante a alors été baptisée d'après le célèbre groupe de rock "Rolling Stones".

Partager les découvertes scientifiques avec un "public varié"

"Le nom Rolling Stones Rock convient parfaitement", a déclaré Lori Glaze, directrice de la division Sciences planétaires de la NASA à Washington. "Une partie de la mission de la NASA consiste à partager notre travail avec un public varié. Lorsque nous avons appris que les Stones étaient à Pasadena (où se trouve le Jet Propulsion Laboratory de la NASA), les honorer semblait être un moyen amusant de nouer des liens avec des fans du monde entier." Un hommage que les Rolling Stones ont particulièrement apprécié. "Quelle merveilleuse façon de célébrer la tournée 'Stones No Filter' qui se débutera à Pasadena. Il s’agit d’une étape très importante de notre longue histoire riche en événements. Un grand merci à tous les membres de la NASA pour l’avoir réalisée", a commenté le groupe.

C'est l'acteur Robert Downey Jr. qui a annoncé la nouvelle jeudi, au Stade Rose Bowl de Pasadena, en Californie, avant que le groupe emblématique ne monte sur scène. Dans les coulisses avant de faire cette annonce, il a déclaré que "la pollinisation croisée entre la science et un groupe de rock légendaire est toujours une bonne chose".

Une appellation non officielle

Les scientifiques de la NASA ont déjà donné plusieurs surnoms non officiels à des roches et à d'autres manifestations géologiques. De cette façon, il leur est plus facile de discuter de différents objets et de faire des références dans des articles scientifiques. Ainsi, le nom Rolling Stones Rock figurera sur les cartes fonctionnelles de la planète rouge. Les noms scientifiques officiels des lieux et des objets du système solaire ne peuvent néanmoins être désignés que par l'Union Astronomique Internationale.