Polybiom : une nouvelle gamme de bio-plastiques à base de miscanthus

LA FRANCE BOUGE

Polybiom est une nouvelle gamme de bio-plastiques de troisième génération. Polybiom a été créée en 2017 pour concrétiser une nouvelle filière industrielle de fabrication d’agro-bio matériaux et de bio-plastiques (biopolymères). Polybiom fabrique, à base de végétal, soit une plante dénommée miscanthus, et de matières naturelles trois types de produits : des résines, des colles et des enduits.

Bien conscient de la nocivité des plastiques qui n’est plus à démontrer et à l’envahissement de l’environnement terrestre et maritime, un collectif d’agriculteurs du sud de la Seine-et-Marne ont développé depuis 10 ans avec deux chercheurs de l’université Picardie Jules Verne et le soutien décisif de la communauté de communes Moret Seine & Loing une gamme de produits pour remplacer le plastique dans ses applications les plus courantes. Polybiom exploite alors cinq brevets pour une gamme de produits tous 100% bio-sourcés et 100% biodégradables.

Olivier Suty, dirigeant fondateur de Polybiom : "C’est ce nouveau modèle qui m’a convaincu de participer à l’aventure Polybiom. Après une double expérience professionnelle, débutée dans la publicité puis dans le public, justement au sein de collectivités locales, j’étais persuadé qu’il fallait proposer pour nos territoires de nouvelles réponses économiques aux défis actuels de l’implantation de filières écologiques industrielles".