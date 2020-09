Une nouvelle génération de panneaux solaires "organiques" qui s'appliquent comme de la peinture

Trop lourds, rigides, besoin d'un support, coûteux à installer et à entretenir : les panneaux solaires peuvent avoir plusieurs inconvénients. Mais pas d’inquiétude, car une nouvelle génération arrive : des panneaux solaires dits "organiques". Il sera possible de les coller à une sorte de papier peint ou de les mélanger à une pâte pour les appliquer sur un mur ou un objet comme de la peinture. Cette peinture agirait alors comme un capteur à énergie solaire et à humidité de l’air et transformerait cette humidité en hydrogène, capable d’alimenter des piles à combustible.

Une méthode avec très peu de rendement

Ces "panneaux solaires" seront donc plus polyvalents, plus accessibles et surtout beaucoup moins chers. Depuis plusieurs années, des chercheurs basés dans des laboratoires du monde entier travaillent sur ce système... et il fonctionne déjà ! Seulement, jusqu'ici, les rendements ont été très mauvais et le procédé est deux à trois fois moins efficace que les panneaux photovoltaïques traditionnels. Cette "peinture solaire" n'a donc jamais été commercialement rentable.

Toutefois, une équipe de chercheurs du Kist, l’institut coréen de science et technologie, vient de trouver une méthode pour sécher la fameuse peinture solaire en perdant un minimum de rendement. Une avancée majeure dans le secteur, car elle pourrait enfin lancer leur commercialisation et le développement de la photovoltaïque serait alors extrêmement simplifié.