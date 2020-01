New World Wind : l’arbre qui remplace l’éolienne

LA FRANCE BOUGE

New World Wind propose des solutions de production d’énergies renouvelables basées sur un produit original, biomorphique, parfaitement intégré en milieu urbain. Contrairement aux éoliennes horizontales qui polluent la vision, peuvent engendrer un certain nombre de maux et qui peuvent avoir un impact non négligeable sur la faune, ces produits sont silencieux, quasiment invisibles car ils s’apparentent à des arbres ou arbustes et n’ont aucun impact sur les oiseaux en raison du rôle d’épouvantail qu’ils jouent.

Ils produisent de l’énergie dès des vitesses de vent de 2,5 m/s soit environ 8 km/h et peuvent déployer leurs éoliennes tant en milieu urbain, au sol ou sur le toit des bâtiments en fixant les aeroleafs directement sur les acrotères, qu’en milieu rural ou non densifié avec des solutions 100% éoliennes ou hybrides, intégrant des pétales photovoltaïques.

Luc-Eric Krief, président de la société New World Wind : "Nous distribuons dans le monde entier et avons d’ores et déjà un site aux Etats-Unis, des partenariats au Bénélux, en Espagne, dans les pays du Golfe, aux Emirats arabes unis, à Oman, au Qatar, à Bahreïn, en Jordanie, au Liban, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Suisse, en Inde..."