Le ciel étoilé pourrait bientôt devenir un espace publicitaire géant

Nos douces nuits d’été allongés dans l’herbe à scruter les étoiles pourraient bientôt devenir des nuits à scruter des panneaux publicitaires dans le ciel. C’est un article du magazine Sciences et Vie qui révèle le projet de la société russe StartRocket : transformer le ciel en publicité géante. La société prévoit de lancer un premier essaim de satellites publicitaires l’année prochaine et a déjà trouvé preneur. En effet, la marque de soda Pepsi a d’ores et déjà passé un contrat.

Une pollution lumineuse qui inquiète les scientifiques

Les banderoles tractées par un avion au-dessus de la plage vont donc laisser place à des nanosatellites, de petits cubes de la taille d’une boîte à chaussures qui, une fois dans l’espace, déploieront chacun une voile réfléchissant la lumière du soleil située derrière l’horizon. Chaque voile déployée jouerait le même rôle qu'un pixel lumineux sur le fond noir du ciel, permettant ainsi de former des logos ou des messages. Pour ce faire, une flottille de 200 à 300 nanosatellites serait nécessaire.

Ces essaims de satellites publicitaires risquent d’occasionner une nouvelle pollution lumineuse qui inquiète les scientifiques. Les astronomes craignent, en effet, de ne plus pouvoir correctement observer la voûte céleste. A la place, ils pourront observer des panneaux publicitaires.