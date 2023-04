La sonde spatiale Juice prête à embarquer pour Jupiter

Il y a de l'eau sous la croûte de glace des satellites Europe et Ganymède. La sonde Galiléo l'a confirmé au début des années 2000. Il pourrait bien en avoir aussi sur Callisto. Mais en quelle quantité et à quelle profondeur ? La sonde Juice, qui sera lancée ce jeudi via la fusée Ariane 5, va permettre de répondre à ces questions.

Huit ans pour rejoindre Jupiter

Olivier Witasse, responsable scientifique de la mission, caresse l'espoir de découvrir un environnement propice au développement de la vie. "Il y a peut être plus d'eau liquide à l'intérieur de ces lunes que sur notre propre Terre. Et la recherche de l'eau liquide c'est toujours une grande question parce que si il y a de l'eau liquide ça veut dire qu'il y a peut-être de la vie. Donc ça va nous donner des informations très intéressantes", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Néanmoins, il va d'abord falloir être patient. La sonde va mettre huit ans à rejoindre Jupiter et le voyage ne va pas se faire en ligne droite.

Utilisation de "l'assistance gravitationnelle"

"Elle va utiliser la gravité de Venus pour acquérir de l'énergie, on appelle ça l'assistance gravitationnelle, pour aller de plus en plus vite. Mais ça ne va pas suffire. Il va y avoir aussi trois survols de la Terre jusqu'à prendre suffisamment d'élan et réussir à atteindre Jupiter dans huit ans", explique Julie Fauré de la Cité de l'Espace qui retransmettra le décollage à ses visiteurs tout à l'heure.

Alors la sonde arrivera en 2031 autour de la planète géante avant se placer en orbite de Ganymède en 2034.