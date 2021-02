La Nasa publie la première vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars

La Nasa a publié lundi une vidéo spectaculaire de l'atterrissage sur Mars de son rover Perseverance, la première du genre, après l'arrivée jeudi sur la planète rouge de la mission, en quête de vie ancienne. Longue d'un peu plus de trois minutes, la vidéo publiée dévoile les images de plusieurs caméras situées à différents endroits sur le module, après son entrée dans l'atmosphère martienne : l'une montre le déploiement du parachute supersonique, une autre, située sous le rover, le sol martien qui se rapproche, et deux autres vues montrent le rover peu à peu déposé au sol, suspendu par trois câbles.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

"C'est la première fois que nous avons été capable de capturer un événement comme un atterrissage sur Mars", a déclaré lors d'une conférence de presse Michael Watkins, le directeur du Jet Propulsion Laboratory où a été construit le rover. "C'est vraiment fantastique". "Ces images et ces vidéos sont ce dont nous avons rêvé pendant des années", a ajouté Allen Chen, qui était chargé de l'atterrissage pour la Nasa. Elles serviront aux équipes de la Nasa à mieux comprendre ce qu'il se passe durant un tel atterrissage.

A little rocking, a little engine throttling, and a gentle lowering to the ground. @NASAJPL Entry, Descent, and Landing lead explains what @NASAPersevere saw as she touched down on the surface of Mars: pic.twitter.com/gc7NdC0od2