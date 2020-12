Gitanjali Rao, désignée "enfant de l'année" par le Time : "J'ai toujours voulu en apprendre plus"

INTERVIEW

À 15 ans, l'Américaine Gitanjali Rao est la première à être désignée "enfant de l’année" par le prestigieux magazine Time. Cette jeune scientifique a inventé un appareil connecté à nos téléphones qui peut dire si de l’eau est potable ou non. Elle a également développé une application qui utilise l’intelligence artificielle pour lutter contre le cyberharcèlement. "J'ai toujours été quelqu’un qui voulait en apprendre toujours plus, qui voulait explorer de nouvelles choses. Si j’entends parler d'un nouveau concept dans les journaux ou à la télé, je dois aller regarder en profondeur et voir à quoi cela correspond dans la vraie vie", explique la jeune fille au micro d'Europe 1.

Utiliser la science pour "redonner le sourire aux gens"

"Mon intérêt pour les sciences n'est pas né d’un seul coup, c’est quelque chose qui a constamment évolué, progressé grâce aux choses que j’aime", poursuit Gitanjali Rao. "J’ai réalisé que je voulais utiliser la science pour changer les choses de façon positive. J’aime redonner le sourire aux gens et leur permettre de mieux se sentir, et c’est ce que je fais avec la science. Ma science, c’est innover pour le changement, innover pour avoir un impact positif dans le monde."

Parmi ses nombreux projets, Gitanjali Rao a également mis en place des sessions d’innovation, sorte d'ateliers où elle aide des étudiants à développer leurs facultés en science. "J’ai développé ça pour tous les étudiants du monde, cela concerne déjà 33.800 étudiants en tout", explique-t-elle. "Le plus important c’est de les motiver pour aller au-delà des idées préconçues." Gitanjali Raola les aide notamment à organiser leur travail. "Beaucoup d’étudiants ne savent pas par où commencer, ou comment s’y prendre. Et c’est l’objectif de cet atelier : leur donner le point de départ et répondre à leurs questions."

Un brevet de pilotage

Malgré son très jeune âge, Gitanjali Rao cumule les passions et les compétences. "Je fais de l’escrime, je joue de la basse, du piano, je fais beaucoup de cuisine et je passe en ce moment mon permis de pilote d’avion … C’est très amusant. Je peux voler avec un avion mais je ne peux pas conduire une voiture", sourit la jeune prodige, toujours au micro d'Europe 1.