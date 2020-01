France Innov : la première gamme de peinture thermorégulante

LA FRANCE BOUGE

Après quatre années de recherche et de développement basée sur le biomimétisme, France Innov a mis au point la première gamme de peinture thermorégulante basée sur un procédé unique en France qui lie confort thermique et économies d’énergie. Commercialisé depuis fin 2016, Bioactiv+ est un revêtement à base de composants naturels qui améliore le confort thermique d’une habitation, transformant la chaleur captée et stockée en énergie puis la restituant aux moments opportuns.

Cette peinture révolutionnaire permet donc de réguler naturellement la température intérieure des pièces. En été, Bioactiv+ évite les surchauffes et limite l’utilisation du climatiseur. L’hiver, Bioactiv+ assure l’inertie en employant les sources de chaleur naturelles pour obtenir des gains de température important et améliore la performance énergétique d’environ 15 %.

Jean-François Paradeise, directeur technique de France Innov : "Outre ses performances uniques, Bioactiv+ présente de réels atouts en termes d’application par un séchage rapide et la possibilité de le recouvrir par un revêtement secondaire - peinture, tapisserie... - sans perte d’efficacité."