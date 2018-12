Farout, petit corps rosé, devient l'objet le plus éloigné de notre système solaire jamais observé

Notre système solaire compte officiellement un membre supplémentaire. Le Minor Planet Center, chargé de nommer les nouveaux corps rocheux et nouvelles planètes, a en effet annoncé lundi avoir découvert l'objet le plus éloigné du soleil jamais observé jusqu'alors. Petit corps de couleur rosée, il été nommé 2018 VG18 et a d'ores et déjà un surnom, "Farout" (pour "Far out", "loin" en anglais).

This is 2018 VG18, nicknamed "Farout," because it's the most-distant object ever observed in our Solar System. It was discovered by @CarnegiePlanets' Scott Sheppard, @UHIfA's Dave Tholen & @NAU's Chad Trujillo and announced by the @MinorPlanetCtr today. https://t.co/03QWH22VMvpic.twitter.com/ravOzDw3rw — Carnegie Science (@carnegiescience) 17 décembre 2018

Trois fois plus éloigné du Soleil que Pluton. Ce gros caillou de 500 kilomètres de diamètres a été observé une première fois par le télescope Subaru, situé à Hawaï, aux manettes de l'équipe de Scott Sheppard, du Carnegie Institution for Science. Puis le télescope Magellan, au Chili, a confirmé son existence. Et sa distance d'avec le Soleil est impressionnante : de 120 à 130 UA (une UA équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil). "Farout", premier objet astronomique de notre système solaire à être observé au-delà de 100 UA, est ainsi trois fois plus éloigné du Soleil que la glaciale Pluton.

A new record: The most distant known object in the solar system is 11 billion miles from the Sun (120x as far as Earth) and nicknamed "Farout." https://t.co/JNGR1kNLnJpic.twitter.com/pR4F5bqFdY — Corey S. Powell (@coreyspowell) 17 décembre 2018

Une surface glacée et une orbite très lente. "Farout" se distingue aussi par sa couleur aux tons rosés, qui découlent selon les scientifiques d'une surface faite de glace. La composition de son atmosphère ou de son corps demeurent cependant pour le moment inconnues. Son orbite aussi demeure mystérieuse. Etant très lointaine, son orbite autour du Soleil est extrêmement lente.