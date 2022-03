Botanica, une fête du Printemps à La Cité des sciences et de l’industrie

Durant tout le week-end, la Cité des sciences et de l’industrie propose une programmation autour du monde végétal : de la graine à l’entretien de nos plantes. Pour l’occasion, l’institution parisienne invite des fleuristes, paysagistes et même des collectionneurs de plantes pour Botanica ! Sur le parvis, un marché de producteur bios sera également déployé.

En plus de conférences autour de la plante, les visiteurs pourront, à travers des ateliers, confectionner des couronnes de fleurs, préparer des boutures et créer leur propre compost : "On va donner des astuces pour le compostage, nous aussi, pour ce marché bio sur le parvis, on va mettre en place un système de séparation pour pouvoir composter les produits organiques et puis les gens pourront faire leur propre compost à utiliser chez eux, pour leurs plantes", avance Malek Chehab, le programmateur de l’événement.

Une grande respiration en plein Paris !