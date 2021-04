Après un lancement réussi, l'amarrage de la capsule de SpaceX à l'ISS a correctement débuté

La capsule Crew Dragon de SpaceX, la société privée qui s'est imposée auprès de la Nasa pour transporter des humains dans l'espace, a réussi son amarrage à la Station spatiale internationale samedi matin, avec à son bord quatre astronautes dont le Français Thomas Pesquet. Nommée Endeavour, la capsule s'est arrimée au module Harmony vers 11h10. L'événement a été retransmis en direct par l'agence spatiale américaine, tout comme la cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. La première phase a commencé à 11h10 à 424 kilomètres au-dessus de l'océan Indien et les astronautes vont entamer leur transfert.

"Génial"

En plus de Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), les trois autres membres d'équipage de la mission Crew-2 sont les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide. Vers 13h15, ils ouvriront les écoutilles pour rejoindre l'ISS. Il s'agit de la troisième mission de ce type pour SpaceX depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace.

Le décollage avait eu lieu vendredi aux aurores au centre spatial Kennedy, sous les applaudissements dans la salle de contrôle de SpaceX. "C'est génial d'être de retour dans l'espace", a lancé Shane Kimbrough lors de l'entrée en orbite. Les astronautes, qui ont tous déjà été dans l'espace, étaient visibles grâce à une caméra embarquée dans leur vaisseau Dragon. Le premier étage de la fusée s'est bien détaché puis posé vendredi sur une plateforme en mer.