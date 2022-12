Appareils sans fil, perceuses... Ces objets du quotidien inventés à l'origine pour les missions spatiales

Retour sur la Lune, exploration de Mars... Cela peut paraître abstrait et pourtant, chaque mission entraîne son lot d'innovations. Et parmi ces trouvailles imaginées tout là-haut, certaines sont redescendues sur Terre et vous accompagnent dans votre vie quotidienne.

Des solutions contre l'ostéoporose

Les appareils sans fil, perceuses, aspirateurs sont nés avec les missions Apollo, quand il a fallu inventer un outil pour prélever des morceaux de roche sur la Lune, sans prise électrique à portée de main. Les matelas qui s'adaptent à la forme du corps sont fabriqués avec les mêmes matériaux que les sièges des fusées, inventés pour alléger la pression pendant le décollage. Mais des recherches, en particulier dans la Station spatiale internationale, ont aussi permis de trouver des solutions contre l'ostéoporose.

"Vous savez tout bêtement, quand vous marchez, vous avez des petits chocs sur vos talons, et ça par des mécanismes assez complexes dans le corps humain, ça stimule la création de l'os. Donc on peut développer des petits systèmes qui permet de taper sur les talons des gens alités pour régénérer le squelette et diminuer les problèmes d'ostéoporose", explique Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre national d'études spatiales. La station spatiale est aussi un laboratoire pour réfléchir à des façons de ralentir le vieillissement puisque dans l'espace, le corps vieillit de manière accélérée.