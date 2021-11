Vaccination : réouverture de centres et horaires étendus en Île-de-France

Plusieurs centres de vaccination vont rouvrir en Île-de-France après que le gouvernement a appelé les adultes à se faire administrer une dose de rappel contre le Covid-19, a indiqué ce vendredi l'agence régionale de santé à l'AFP. Par ailleurs, en région parisienne, 2.700 pharmacies, soit les trois quarts des officines, et 1.660 médecins proposent la vaccination, a souligné l'ARS.

300 centres rouverts

"Aujourd'hui, 108 centres de vaccination sont ouverts en Île-de-France", a précisé la même source. "S'ils avaient parfois réduit leurs amplitudes horaires, ils vont ouvrir de nouveaux rendez-vous, notamment le soir et le week-end, pour pouvoir accueillir plus de monde", a-t-elle ajouté. Ainsi, dans les Yvelines, sept centres doivent ouvrir la semaine prochaine, de manière à doubler l'offre actuelle.

La stratégie vaccinale repose également sur la médecine de ville. "Aujourd'hui, plus de 40% des doses de vaccin injectées le sont chez son pharmacien ou son médecin, parfois même son dentiste ou sa sage-femme", insiste l'ARS, pour qui "on peut encore pousser plus loin cette offre de ville, notamment chez les médecins ou en passant par la médecine du travail".

Au niveau national, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce vendredi matin sur BFMTV et RMC que 300 centres de vaccination allaient rouvrir dans "les prochains jours, les prochaines semaines". "Il y a eu au pic [de la campagne de vaccination, ndlr] 1.600 centres de vaccination en France, aujourd'hui on est à 1.100", a-t-il détaillé. Concernant le rappel, "on a les doses, 26 millions sont en stock, plusieurs millions sont déjà dans les frigos des pharmaciens et des médecins", a assuré Gabriel Attal. Le nombre de cas augmente très rapidement en France depuis plusieurs jours, atteignant 33.464 nouvelles contaminations jeudi, au plus haut depuis fin avril.