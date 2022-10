«Une potentielle période épidémique à venir» : la bronchiolite est en avance cette année

Attention à vos enfants car la bronchiolite circule de manière précoce cette année encore. Cinq régions sont en phase pré-épidémique : la Normandie, les Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine, l'Île-de-France et l'Occitanie. Chaque année ce virus touche près de 500.000 enfants. Depuis septembre, les cas de bronchiolite à l'hôpital ont augmenté de 41%.

Les gestes simples pour limiter la circulation de la maladie

Nous ne sommes pas encore en phase d'épidémie mais Santé Publique France alerte et craint une épidémie comme celle de l'année dernière. Delphine Viriot, épidémiologiste chez Santé Publique France, lance l'alerte : "Tout au long du mois de septembre, les indicateurs syndromiques ont augmenté avec 299 actes médicaux cette semaine. Et au niveau hospitalier, on a 1.491 passages aux urgences cette semaine, plus de deux fois supérieur à ce qui était habituellement observé à la même période lors des saisons antérieures à la pandémie de Covid-19."

Selon Delphine Viriot, une épidémie pourrait pointer le bout de son nez. "On peut dire que les faisceaux d'éléments qui sont actuellement recueillis sont en faveur d'une augmentation de la circulation du virus en amont du démarrage d'une potentielle période épidémique qui serait à venir". Pour limiter la circulation de la maladie, il y a des gestes simples à adopter, comme "les gestes barrières, en particulier le lavage de mains, le port du masque et l'aération régulière des pièces", énumère l'épidémiologiste. Enfin, "demandez à une personne enrhumée ou grippée de reporter sa visite à la famille" conclut-elle.