Bronchiolite : désormais étendue à presque tout le territoire, l'épidémie inquiète

Près de 1.400 bébés ont été hospitalisés en une semaine. L'épidémie de bronchiolite continue de progresser et touche désormais tout le territoire, à l'exception de la Corse, seule épargnée. Avec les confinements successifs, les enfants n'ont en effet pas développé d'immunité contre ce virus. Partout en France, les cabinets médicaux sont dépassés et les hôpitaux, déjà éprouvés par la pandémie, sont sous tension.

12 régions sur 13 en situation épidémique

Cette situation inquiète Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie. "Les urgences sont complètement saturées et en surcharge. Il y a beaucoup de jeunes enfants de moins de trois mois qui ont besoin d'être hospitalisés", observe-t-il. D'autant que malgré la mise en place de cellules de crise qui tentent de répartir les bébés entre les différents hôpitaux, les transferts de grandes distances n'aboutissent pas.

"Comme tous les ans, l'épidémie commence par les grandes métropoles, notamment l'Ile-de-France, et ensuite elle s'étend à l'ensemble du pays", poursuit Robert Cohen. "Aujourd'hui, 12 régions sur 13 sont en situation épidémique et elle survient sur des équipes fatiguées par plusieurs mois de pandémie et sur un nombre de lits fermés relativement important." Chaque année en France, près de 500.000 nourrissons de moins de deux ans sont atteints par cette maladie, selon Ameli.