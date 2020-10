"Un million" de Français sont potentiellement malades du coronavirus, selon Olivier Véran

Le coronavirus semble maintenant hors de contrôle sur le territoire. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, on peut estimer à "un million" le nombre de Français actuellement porteurs du nouveau coronavirus, a-t-il annoncé sur franceinfo. "Nous avons tenté par tous les moyens d'éviter le confinement" et "le couvre-feu a permis de freiner la diffusion du virus", mais "c'est une vague européenne qui est en train de s'abattre", a-t-il commenté.

Olivier Véran a défendu le reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron. "L'Etat est garant de la sécurité sanitaire des Français et prend ses responsabilités".

Le ministre de la Santé a reconnu que la mesure précédente, le couvre-feu, avait été assez peu comprise, précisant tout de même : ""[Le confinement], ce n'est l'échec de personne. Le virus est un ennemi microscopique, invisible. Notre ennemi, c'est le virus". Un ennemi qui devient de plus en plus difficile à suivre et à contrer. Le gouvernement espère pouvoir dresser le bilan sur l'efficacité du confinement "au bout d'un mois", à la date de fin annoncée par Emmanuel Macron. Or selon les informations d'Europe 1, le gouvernement n'excluerait pas de prolonger le confinement pour une durée de 8 à 12 semaines.