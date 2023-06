Un Ehpad lyonnais conquis par les traitements homéopathiques

Dans un Ehpad près de Lyon, un médecin gériatre a eu cette idée de préférer l'homéopathie pour soigner les petits bobos et affections du quotidien plutôt que le paracétamol. Cinq ans après, il tire un premier bilan positif de cette expérience. La consommation d'antidouleurs et même d'antibiotiques a été fortement réduite.

Des résidents conquis

"Vous entendez le bruit des granules ? C'est de l'alium cepa, c'est-à-dire de l'oignon et ça sert pour les rhinites", explique le docteur Eyrolles au micro d'Europe 1. De simples granules blancs à laisser fondre sous la langue pour soigner une grippe, une infection urinaire ou encore une conjonctivite. En laissant de côté les traditionnels comprimés, le docteur Eyrolles a conquis les résidents d'un Ehpad près de Lyon où il exerce.

"J'ai la maladie de Charcot, les muscles diminuent et là le traitement maintient en vigueur et ça fait du bien sans faire de mal. Il y a des traitements qui étaient un peu agressifs. Et là, non, pas du tout", explique une résidente et patiente du docteur Eyrolles.

Une diminution de 50 % des prescriptions antalgiques

Les tubes violets, verts, jaunes sont devenus indispensables pour Justine, une infirmière : "Vous avez le petit tube d'homéopathie avec le stylo et le stabilo à disposition !". Comme Justine, tout le personnel a été formé à l'homéopathie par le Dr Eyrolles. Depuis cinq ans, les médicaments classiques restent plus souvent au fond de l'armoire à pharmacie.

"On a diminué de 50 % certaines prescriptions d'antalgiques, nous avons beaucoup moins d'antibiotiques ou de prescriptions de psychotropes qui vont favoriser les troubles de l'équilibre. Si on peut éviter tous les médicaments qui favorisent ces chutes, c'est intéressant", détaille le médecin.

Le docteur Eyrolles espère que son expérience permettra à d'autres médecins d'Ehpad d'intégrer l'homéopathie dans leur prise en charge.