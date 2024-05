L'agence nationale de sécurité sanitaire, tire la sonnette d'alarme. Les cas d'intoxication d'enfants de moins de six ans avec du cannabis explosent en France. Si les accidents liés aux médicaments ou produits ménagers restent les plus fréquents, le cannabis est désormais la troisième cause d'hospitalisation.

En moins de dix ans, les chiffres ont été multipliés par deux. Ainsi, en 2014, 200 enfants étaient hospitalisés, contre 410 en 2019. Un accident qui arrive régulièrement à la maison, où ces enfants ont inhalé ou avalé un morceau de résine de cannabis, que leurs parents ont pu laisser traîner.

Plus d'enfants en réanimation

Problème, la substance est particulièrement dangereuse pour le cerveau des enfants. "Le cannabis est une substance qui se fixe au niveau des récepteurs cérébraux et il entraîne un dysfonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que la substance va donner un enfant somnolent, qui ne parle pas, qui ne peut pas tenir sa tête, qui a une démarche un peu hybride, comme une personne ivre ou un enfant qui peut présenter des mouvements anormaux, voire une crise convulsive", explique le pédiatre Éric Sellam, au micro d'Europe 1.

Et ces cas extrêmes sont de plus en plus fréquents. Le cannabis envoie davantage d'enfants en soins intensifs que les intoxications aux produits ménagers ou aux médicaments. Entre 2014 et 2020, 131 enfants ont été admis en réanimation après avoir inhalé ou avalé du cannabis.