UE : la vaccination anti-Covid va commencer à partir du 27 décembre (von der Leyen)

La vaccination contre le Covid-19 va commencer dans l'UE les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi dans un tweet la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'Agence européenne des médicaments (AEM, ou EMA en anglais) a annoncé qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin développé par Pfizer-BioNTech.

"C'est l'heure de l'Europe"

La Commission avait précisé qu'elle donnerait son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans les deux jours suivant ce feu vert, après examen de l'avis de l'EMA et consultation des Etats membres. "C'est l'heure de l'Europe : les 27, 28 et 29 décembre, la vaccination va commencer à travers l'Union européenne. Nous protégeons nos citoyens et sommes plus forts ensemble", a indiqué sur Twitter la cheffe de l'exécutif européen.

"C'est dans le cas où tout se déroule comme prévu (...) Ceci est évidemment conditionnel", puisque l'autorisation de Bruxelles ne peut se faire que "sur la base d'une évaluation positive" du régulateur européen, a nuancé un porte-parole de la Commission. Les premiers lots de vaccins, dont les commandes pour l'Europe ont été centralisées par Bruxelles, seront distribués entre les Etats en fonction de la taille de leur population.

Feu vert dans de nombreux autres Etats

Le vaccin développé conjointement par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech est le premier à avoir été approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, où les premières injections ont eu lieu ces derniers jours. Il a également reçu un feu vert dans de nombreux autres Etats comme le Mexique et l'Arabie Saoudite.

L'UE a déjà conclu des contrats pour sept vaccins anti-Covid. L'EMA prévoit une réunion le 12 janvier pour délibérer du sort du vaccin de la biotech américaine Moderna, qui pourrait ainsi devenir le second à être autorisé dans l'UE.