Trois cas de fièvre aphteuse en Allemagne, les premiers dans l'UE depuis 2011.

Pour la première fois depuis 2011 en Europe et 1988 en Allemagne, trois cas de fièvre aphteuse ont été détectés, dans une région voisine de Berlin. D'origine virale, il s'agit de l'une des maladies animales les plus contagieuses.

Un foyer de fièvre aphteuse a été détecté en Allemagne sur trois buffles d'eau près de Berlin, ont annoncé vendredi les autorités, soit les premiers cas dans l'Union européenne depuis 2011.

Une maladie très contagieuse

"Le foyer de la maladie est situé dans la région du Brandebourg, voisine de Berlin (...) Il s'agit des premiers signalements de cette maladie en Allemagne depuis 1988", a indiqué un porte-parole du ministère allemand de l'Agriculture, Michael Hauck. "Cette maladie n'est pas dangereuse pour l'homme qui consomme de la viande et des produits laitiers, mais les hommes peuvent transmettre la maladie", a-t-il ajouté.

D'origine virale, il s'agit de l'une des maladies animales les plus contagieuses. De ce fait, elle peut entraîner des pertes économiques importantes. Pour empêcher sa propagation, le gouvernement régional du Brandebourg a signé un décret interdisant notamment le transport de bovins, porcs, ovins et chèvres. Il entrera en vigueur samedi, pour trois jours.

"Nous suivons l'épidémie de très près", a assuré le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir (Verts), qui entend "découvrir le plus rapidement possible la trajectoire empruntée par le virus". Le ministère a d'ores et déjà annoncé une réunion mardi de la cellule de crise des maladies animales.

Les buffles d'eau sont élevés en Allemagne depuis les années 1990, selon le gouvernement du Land de Berlin. Ils sont élevés pour leur lait et leur viande et sont utilisés pour maîtriser la croissance de l'herbe dans les champs.