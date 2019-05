Seine-Maritime : des chameaux, des buffles et des lamas s'échappent d'un cirque

Drôle d'endroit (et d'heure) pour une rencontre. Vers 3h45 dans la nuit de jeudi à vendredi, des habitants de Grand Quevilly, en banlieue de Rouen, en Seine-Maritime, ont appelé la police après être tombés nez à nez avec...trois chameaux. En liberté, les animaux à bosses erraient calmement en pleine rue, raconte France Bleu.

Clôture sectionnée

Une fois les chameaux encerclés, les policiers identifient très vite la présence du cirque Seneca dans les environs. Cirque qui se rend alors compte qu'ils sont loin d'être les seuls à manquer à l'appel. En patrouillant, les policiers et les responsables du cirque ont réussi à ramener sept buffles, trois poneys, deux ânes, deux chèvres et deux lamas. "Ils ont réussi à les ramener calmement au cirque, aucun animal n'a été blessé. Et c'est un soulagement car la Sud 3 n'était pas loin", confie une source policière à France Bleu.

Une enquête a ensuite été ouverte en constatant que la clôture électrifiée de l'enclos des bêtes avait été sectionnée.