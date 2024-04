La publicité pour l'ibuprofène 400 est désormais interdite car trop de Français en consomment

L'Agence nationale de la sécurité du médicament entend raisonner les Français sur leur utilisation de l'ibuprofène 400, souvent trop dosée et pendant trop longtemps. 30 millions de boîtes d'ibuprofène 400mg sont vendus chaque année en France, mais la publicité pour ce médicament auprès du grand public sera interdite à compter du 2 avril.

L'ibuprofène 400 est devenu un réflexe en cas de maux de tête

Malheureusement, pour beaucoup de Français, prendre l’ibuprofène 400 est devenu un réflexe en cas de maux de tête. "C’est systématique. En tout cas, si j’ai mal à la tête, c'est sûr que j’en prendrai. Je n’ai jamais lu la notice, je ne suis pas vraiment curieuse de ce côté-là donc s'il y a des effets secondaires particuliers, je ne les connais pas", a déclaré, Julie, 21 ans, au micro d’Europe 1. Face à cette méconnaissance, les professionnels de santé prennent des précautions. Plus d’ibuprofène en libre-service depuis 2019, explique Laeticia, pharmacienne à Paris : "Alors nous, l’ibuprofène, il a toujours été derrière nous. Personne ne peut en avoir l’accès à part le pharmacien".

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Atteintes rénales, hémorragie digestive pour les cas les plus sévères et tout le monde ne peut pas en consommer, rappelle la pharmacienne : "Les femmes enceintes n’ont pas le droit d’en prendre, les personnes qui ont eu de l’hypertension, AVC, les personnes sous anti-coagulant". Pour tous les autres, le mode d’emploi est à retenir. Pas plus de trois jours en cas de fièvre, cinq jours en cas de douleur.