Tabagisme : dans quelles régions fume-t-on le plus en France ?

Plus de trois personnes sur dix, âgées de 18 à 75 ans, ont déclaré fumer du tabac en 2021 en France, selon l'étude sur le tabagisme publiée par Santé publique France ce mardi. Et d'après ce baromètre, un Français sur quatre fume quotidiennement. Mais ce que démontre cette étude est qu'il existe des disparités entre les différentes régions de l'Hexagone.

Les régions du sud sont les plus consommatrices

En 2021, ce sont les régions du sud du pays où l'on retrouve le plus de fumeurs dans la population. En première place, la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 29,5% des adultes qui se déclarent fumeur, vient ensuite l'Occitanie avec 28,9% et la Bourgogne-Franche-Comté complète le podium avec 27,4% de fumeurs dans la population. Le Grand-Est (26,0%) et les Hauts-de-France (26,1) complètent le top 5.

En moyenne, seulement un Français sur dix fume dans les départements d'Outre-mer. La Guyane est la région où l'on fume le moins (9,7%), puis vient Mayotte (11%). En Guadeloupe et en Martinique, 11,7% des adultes déclarent consommer du tabac. La Réunion fait office d'exception puisqu'elle est assez proche des pourcentages que Santé publique France a pu constater avec 20,7% de fumeurs. En métropole, les régions les moins consommatrices sont le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et le pays de la Loire dans lesquelles on recense, en moyenne, deux fumeurs sur dix.

Source : Santé publique France

Six fumeurs quotidiens sur dix déclaraient avoir envie d'arrêter de fumer

Lorsque l'on regarde dans le détail les chiffres, on remarque que le pourcentage d'hommes fumeurs oscille entre 20,6 et 33,2 en fonction des régions. Chez les femmes, elle varie de 19,1% à 26,6%. En plus du sexe, cette étude montre d'autres disparités comme les facteurs sociodémographiques et économiques. Par exemple, plus le revenu est élevé, plus la prévalence du tabagisme quotidien est faible : de 32,2% parmi les personnes dont les revenus sont bas contre 17,1% pour le tercile le plus élevé.

Le profil type d'un fumeur en France est un homme âgé de moins de 60 ans, au niveau d'études inférieur au baccalauréat et aux revenus les plus faibles.

Mais l'on constate également une baisse significative du tabagisme dans six régions de l'Hexagone : la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Dans les Outre-mer, la consommation quotidienne de tabac a baissé de manière significative entre 2014 et 2021 en Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Autre bonne nouvelle qui ressort de cette étude, près de six fumeurs quotidiens sur dix déclaraient avoir envie d'arrêter de fumer, une proportion stable par rapport à 2020