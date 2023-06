Surdosage, automédication, péremption… Quels sont les risques liés aux médicaments ?

"Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Ne les prenons pas à la légère." Placardé sur des affiches, en vidéo et sur un nouveau site Internet, voici le nouveau slogan des autorités sanitaires, dévoilé ce mercredi pour leur nouvelle campagne de prévention. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) alerte sur nos mauvaises habitudes : consommer des médicaments périmés, adapter les doses, mélanger les produits. Des pratiques risquées mais malheureusement courante, selon une étude menée par le gendarme français du médicament.

Risque toxique pour l'organisme

"Trois Français sur dix adaptent par eux-mêmes la dose ou la durée des médicaments qui leur ont été prescrit", précise Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM. L'étude révèle que suivre à la lettre son traitement et ne pas y toucher sans l'avis de son médecin n'est pas évident pour un certain nombre de Français. Un patient sur cinq combine même les produits ou en prend plus, pour aller plus vite. Un surdosage parfois très risqué, même pour des médicaments considérés comme ordinaires.

"Si je prends l'exemple du paracétamol, vous pouvez avoir des risques pour le foie qui sont très graves, qui peuvent même conduire en effet jusqu'à une grave hépatite", détaille la directrice. Idem pour les médicaments périmés : "Vous pouvez avoir une diminution de l'activité de la molécule. Et de ce fait, de l'efficacité, ou vous vous exposez à des contaminations. La molécule ou tout ce qui compose le médicament va se dégrader et va pouvoir être toxique pour l'organisme", ajoute-t-elle. Plus d'un Français sur trois pense qu'après péremption les médicaments ne sont pas nocifs.