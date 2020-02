Au ski, protégez vos yeux de la lumière bleue naturelle

Le risque de la lumière bleue pour les yeux est souvent assimilé aux écrans des smartphones, ordinateurs et télévision. Pourtant, cette lumière n'existe pas seulement à cause des écrans, mais aussi naturellement. Dans cet état, les risques seraient sous-estimés, notamment à la montagne, comme le rappelle l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Ce rappel n'est pas anodin alors que les vacances scolaires se poursuivent en France et que de nombreux Français partent aux sports d'hiver. "On oublie que cette lumière bleue naturelle peut générer une fatigue visuelle due à un fort éblouissement et provoquer des problèmes de perception, d'autant plus que le rayonnement UV redouble d'intensité en altitude", rappelle le docteur Jimmy Mohamed lundi dans Sans Rendez-vous sur Europe 1.

La neige réfléchit une part importante du rayonnement

L'intensité du rayonnement ultraviolet, mesurée par l'indice UV, augmente ainsi de 10% par pallier de 1.000 mètres à la montagne. En outre, la neige réfléchit 40 à 90% du rayonnement. En altitude, celui-ci est donc plus intense et davantage réfléchi, et ce même par temps couvert.

Pour se protéger de la lumière bleue et des UV, il faut sans surprise porter des lunettes de soleil ou un masque de ski. Cela peut toutefois être insuffisant si on ne s'assure pas que les lunettes, ou le masque, protègent de l'éblouissement. Pour cela, la teinte des verres doit être de catégorie 3 ou 4.

Port des lunettes recommandé en extérieur pour les enfants

Ces derniers doivent également garantir une protection contre les UV, ce qui est généralement certifié par une mention sur les branches ou une étiquette. Quant aux enfants, dont les yeux sont plus fragiles, le port des lunettes ou d'un masque ne doit pas se limiter à la pratique du ski, mais concerne toutes les activités en extérieur.