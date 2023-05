Lutte contre le cancer : des scientifiques misent sur une molécule dérivée d'un colorant textile

Vaincre un cancer à l'aide d'un colorant ? C'est en tout cas l'objectif poursuivi par une équipe de chercheurs franco-suédois. Ces derniers ont mis au point une nouvelle molécule, dérivée d'un colorant textile, afin de pratiquer la photochimiothérapie, autrement dit le traitement d'une tumeur par la lumière.

Pour parvenir à leurs fins, les scientifiques ont modifié la structure d'une molécule issue du colorant jaune. Or ladite molécule, à l'instar de tous les colorants, est sensible à la lumière. Lorsqu'elle en reçoit, elle devient instable en raison d'un surplus d'énergie qu'elle doit évacuer. Administrée à côté d'une tumeur, elle agirait comme une petite bombe en détruisant les cellules cancéreuses. Cette approche présente de nombreux avantages explique Cyrille Monnereau, chercheur à l'ENS.

Une molécule produite à très grande échelle

"Il va être possible d'avoir un effet thérapeutique sans injecter des quantités pharamineuses de ce produit. Et donc limiter potentiellement les effets secondaires, c'est-à-dire l'accumulation de molécules dans des tissus sains et la mort cellulaire qui pourrait intervenir si des concentrations de molécules étaient trop élevées", assure le scientifique.

Les doses de traitement pourraient, en effet, être divisées par 10, voire par 100. Par ailleurs, cette molécule étant produite à très grande échelle, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle thérapie peu coûteuse pour lutter contre le cancer, si les essais sur l'homme s'avèrent concluants.