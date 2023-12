Santé : une alimentation pauvre en légumes favorise les risques de maladies cardiovasculaires, selon l'Inserm

C'est un refrain que l'on entend souvent, mais qui est finalement très important pour notre santé. "Manger cinq fruits et légumes par jour", pourrait notamment permettre d'éviter des infarctus, car prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin de ses artères. C'est ce que révèlent les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui ont ainsi analysé le microbiote de souris après une alimentation riche en graisses et surtout pauvre en fibres. Le résultat est sans appel.

Des risques d'athérosclérose

Non seulement les souris ont pris du poids, mais leur flore intestinale s'est déséquilibrée et des plaques de graisse se sont formées autour de leurs artères. On appelle ça l'athérosclérose. En fait, le manque de fibres a réduit la production d'acides gras nécessaires à notre bonne santé, détaille Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste.

"Moins de fibres, ça veut dire qu'en fait, on a moins de transformation en acides gras. Or, ce phénomène entraîne une inflammation locale avec une multiplication des cellules de l'immunité autour de l'intestin", explique-t-elle". "Et cette inflammation locale va se transmettre, puisque ces cellules vont migrer vers les artères et favoriser l'athérosclérose à l'origine des maladies cardiovasculaires".

Les scientifiques cherchent maintenant à identifier les bactéries particulièrement bénéfiques pour nos artères. Le but à terme est de pouvoir apporter à l'Homme les fibres et bactéries nécessaires pour prévenir les infarctus et les AVC.