Santé : qu'est-ce qu'un «centre médical de soins immédiats», destiné à désengorger les urgences ?

Le téléphone sonne dans le nouveau centre médical de soins immédiats (CMSI) de Rillieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon. Celui-ci fonctionne depuis le 25 décembre dans des locaux flambants neufs, et ne traite que les petites urgences comme l'explique le docteur Jean-Damien Antoine, l'un des fondateurs. "On fait de la traumatologie, que ce soit des entorses, des fractures, des plaies... On traite également les problèmes infectieux, les pneumopathies, les syndromes grippaux et Covid en ce moment", détaille-t-il auprès d'Europe 1.

Cette structure "peut recevoir toutes les urgences relatives", mais pas "les urgences vitales", poursuit le docteur de ce type de centre qui se développe partout en France.

Le personnel du CMSI de Rillieux-la-Pape.

Crédits : Jean-Luc Boujon/Europe 1

"J'ai attendu moins d'une heure pour une douleur à la main"

Ici, les patients sont reçus sans rendez-vous. Deux médecins et deux infirmières se relaient dans ce centre qui compte huit salles d'examen et des équipements pour pratiquer des analyses de sang ou des radios. La prise en charge est rapide et efficace, jugent deux patients interrogés par Europe 1. "Aux urgences de l'hôpital, j'en aurais eu pour quatre ou cinq heures. Là, j'ai attendu moins d'une heure pour une douleur à la main", salue le premier. "C'est très bien, ça permet de désengorger les urgences qui sont tout le temps saturées", reconnaît le second.

Tandis que des syndicats tirent la sonnette d'alarme sur le flux tendu des services d'urgence, c'est pour éviter cela que ces centres médicaux de soins immédiats trouvent leur utilité, souligne le docteur Jean-Damien Antoine. "Ça permet aux urgences hospitalières de se recentrer sur les urgences vitales, car 80% des patients qui consultent pour des urgences à l'hôpital pourraient relever d'une structure comme la nôtre", indique le fondateur de ce CMSI près de Lyon. Au total, il y a quatre cabinets de ce genre en région Auvergne-Rhône-Alpes et une vingtaine dans toute la France.