Santé publique France alerte sur un rebond de l'épidémie de grippe

L'épidémie de grippe a poursuivi ces derniers jours un rebond entamé après un début d'année marqué par une accalmie, a résumé ce mercredi l'agence de santé publique. La semaine dernière a enregistré, en métropole, un "rebond de l'épidémie avec augmentation des indicateurs grippe en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge", selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France. Onze des treize régions de France métropolitaine sont classées en phase épidémique. Pourquoi une telle reprise ?

>> LIRE AUSSI - Grippe : les autorités sanitaires préconisent le vaccin pour les mineurs dès 2 ans

Une souche de la grippe de nouveau en circulation

D'abord, les enfants étant le réservoir de la grippe en France, le retour à l'école après les vacances de Noël a réactivé la circulation du virus. Ensuite, cette nouvelle vague est portée par une nouvelle souche, le virus B. "Depuis quelques semaines, on observe que la part du virus B/Victoria augmente. Et le virus B/Victoria n'avait pas circulé depuis sept ans, donc il se diffuse actuellement parmi les enfants qui sont scolarisés parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis de ce virus", détaille Christine Campèse, épidémiologiste chez Santé publique France.

À cause de cette nouvelle souche, les adultes qui ont déjà eu la grippe au début de l'hiver, peuvent se contaminer. Difficile de dire à quel moment le pic sera atteint. Alors les autorités recommandent de se faire vacciner. La campagne de vaccination contre la grippe a été prolongée jusqu'au 28 février.