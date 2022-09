Santé périnatale : ce que révèle le dernier rapport de Santé publique France

Pour la première fois, un rapport décrit l'état de la santé périnatale en France, avec une évolution "préoccupante" de certains indicateurs, en dix ans. Ce document de quelque 160 pages, publié ce mardi par Santé publique France, compile une série de données sur l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, lors de la période allant de la grossesse au post-partum (le retour de couches), de 2010 à 2019. Ce rapport alerte entre autres sur une hausse de la mortalité des nouveau-nés et l’état de santé des femmes enceintes qui se dégrade.

Pourquoi les indicateurs sont plus inquiétants en Outre-mer

C’est en Outre-mer que les indicateurs sont les plus inquiétants. En donnant la vie, les femmes y ont quatre fois plus de risque de mourir qu’en métropole. La mortalité néo-natale est aussi plus élevée : quatre décès pour 1.000 naissances lors du premier mois de vie. C’est deux fois plus que la moyenne nationale. Le suivi de la grossesse est problématique dans ces territoires, explique Nolwenn Regnault, responsable de l'unité périnatale de Santé publique France. "Sur ces territoires, les femmes sont plus jeunes, mais effectivement dans des situations de précarité plus fréquemment", détaille-t-elle au micro d'Europe 1. "Ces femmes sont souvent prises en charge tardivement et donc ne bénéficient pas de la prise en charge que l'on retrouve dans d'autres territoires."

Ailleurs en France, le rapport révèle que plus de femmes enceintes ont développé du diabète gestationnel ou de l’hypertension, notamment parce que les mères sont aujourd’hui plus âgées. Autre inquiétude, les mamans sont plus souvent en surpoids qu’avant, ce qui augmente la survenue de complications au cours de la grossesse. Ce constat établi va servir de base aux chercheurs pour proposer des solutions aux pouvoirs publiques.