Santé : Michel Barnier veut «doubler d'ici trois ans» le nombre de maisons des adolescents

Michel Barnier a annoncé jeudi son intention de doubler d'ici trois ans le nombre de maisons des adolescents en France. Actuellement, 125 de ces structures sont en place pour accompagner les jeunes et leurs familles. Ces maisons, financées par les Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités territoriales, offrent un soutien essentiel en matière de santé mentale, de prévention, et d'information. Ils jouent également un rôle clé dans l'orientation vers des services spécialisés si nécessaire.

La santé mentale, grande cause nationale en 2025

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Michel Barnier de faire de la santé mentale la "grande cause nationale" en 2025. Cette priorité suit d'autres grandes causes comme le handicap ou le cancer. Le Premier ministre souhaite que cet effort soit porté par des campagnes de sensibilisation pour déstigmatiser les maladies mentales.

Il a également souligné l'importance de la prévention et du repérage précoce des troubles mentaux. Pour cela, il prévoit de généraliser la formation à la prévention et aux premiers secours en santé mentale, permettant ainsi une meilleure prise en charge dès les premiers signes.

Renforcer la prise en charge et la coordination des soins

Michel Barnier a insisté sur la nécessité de renforcer la prise en charge de premier recours en développant des filières de psychiatrie. Celles-ci permettront d'améliorer l'orientation des patients et de mieux les accompagner. Il a notamment appelé à une meilleure coordination entre les services d'accès aux soins et les professionnels de santé mentale, y compris les psychiatres libéraux et les associations.

Pour encourager cette coordination, il a mis en avant des outils comme les contrats locaux de santé mentale, qui visent à organiser les parcours de soins au niveau territorial.

Un effort de recherche sur la santé mentale

Michel Barnier a également souligné l'importance d'intensifier les efforts de recherche sur la santé mentale. Dans ce cadre, il a annoncé un appel à projets doté de 10 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030. Cet appel vise à soutenir des innovations dans les technologies de santé numériques, telles que la télésurveillance à domicile ou des équipements connectés.

Cette démarche est cruciale, car la santé mentale concerne un grand nombre de Français : un sur cinq est touché par ces questions, a rappelé le Premier ministre.

Le Premier ministre a précisé que la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, piloterait ce projet, tout en soulignant la nécessité d'une mobilisation de tous les ministères concernés, notamment ceux de l'éducation, du logement et du sport. Il a également salué le travail de trois figures clés impliquées dans cette grande cause : le professeur Michel Lejoyeux, Angèle Mallard de l'Alliance pour la santé mentale, et Daniel Fasquelle, maire du Touquet.

Avec cette initiative, le gouvernement espère apporter une réponse concrète et ambitieuse aux problèmes de santé mentale, un défi majeur pour l'avenir de la santé publique en France.