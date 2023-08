Santé : la Clovibactine, un nouvel antibiotique pour lutter contre l’antibiorésistance ?

La résistance aux antibiotiques, un fléau mondial. Elle pourrait faire jusqu’à dix millions de victimes par an d'ici à 2050 et coûter jusqu’à 100.000 milliards de dollars à l’économie mondiale. Mais des chercheurs ont découvert un nouvel antibiotique dans une bactérie présente dans le sol, contrairement aux antibiotiques traditionnels. Sa force de frappe est originale. La clovibactine attaque les bactéries à trois endroits différents, alors que la plupart des antibiotiques n'ont qu'une cible. Or, plus il y a de cibles, plus les bactéries ont du mal à résister. À ce titre, les tests menés par l'équipe de Marcus Wagner, biochimiste et principal auteur de l'étude, ont été très concluants.

Efficace contre le staphylocoque doré

"Pour tester le développement de résistances, on utilise une bactérie. On expose cette bactérie à une concentration de l'antibiotique qui dérange la bactérie, mais qui ne la tue pas. Du coup, la bactérie, pendant plusieurs semaines, a essayé de développer des résistances et pour la clovibactine, on n’a pas découvert de résistances", a déclaré le biochimiste au micro d’Europe 1.

Pour le moment testé sur la souris, l'antibiotique a été capable d'éliminer le fameux staphylocoque doré, l'une des principales causes d'infection dans les hôpitaux. Dans ces tests, la molécule ne semble pas avoir d'effets indésirables. Prochaine étape, des tests de toxicité et d'efficacité chez l'homme. Si tout est concluant, les chercheurs espèrent une mise sur le marché d'ici à dix ans.