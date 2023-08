L'aspirine, un traitement préventif «efficace» pour éviter les récidives d'infarctus

L'aspirine pour éviter les récidives après un infarctus. Selon une étude qui vient de paraître dans le Journal of the American Medical Association, une revue médicale américaine, après un infarctus, il est très important de prendre de l'aspirine chaque jour. Peu de patients le font en France et dans le monde. Pourtant, ce médicament bon marché peut sauver des vies.

Ces chercheurs ont étudié plus de 10.000 adultes ayant déjà eu un infarctus dans 51 pays pour vérifier s'ils prenaient bien ce traitement tout simple pour éviter la récidive, à savoir l'aspirine. En effet, c'est l'une des recommandations principales quand on a déjà eu une crise cardiaque et malheureusement, on est loin du compte, y compris dans des pays comme la France. Seuls 65 % des patients respectent cette prescription.

20% de risque de récidive

Un constat très regrettable, estime le professeur Gabriel Steg, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris. "Le risque d'avoir un deuxième infarctus après un premier est très substantiel. Il est de l'ordre de 20 % la première année et encore 20 à 25 % dans les trois années suivantes. Ce n'est pas du tout trivial et heureusement, on peut réduire ce risque avec notamment des médicaments et le premier des médicaments, c'est une petite dose d'aspirine qui a un effet de fluidification du sang. Ceci a une efficacité qui est maintenant bien établie."

Alors, à qui la faute ? Les médecins n'insistent peut-être pas assez sur l'intérêt de ce traitement préventif à vie, et les patients aussi ne mesurent pas toujours son importance. Pourtant, c'est bien démontré aujourd'hui, l'aspirine réduit d'un quart les récidives d'infarctus.