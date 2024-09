Santé : entre budget et urgence des dossiers, Michel Barnier va devoir convaincre

"La santé sera une priorité du gouvernement" a déclaré Michel Barnier, lors de son tout premier déplacement en tant que Premier ministre ce samedi auprès des soignants de l'hôpital Necker à Paris. Une déclaration qui fait beaucoup réagir le milieu médical puisque s'empilent sur le bureau du nouveau locataire de Matignon un certain nombre de dossiers santé urgents que Michel Barnier va devoir traiter au plus vite s'il veut convaincre les professionnels du secteur, en particulier le projet de loi de financement de la sécurité sociale…

Où va l'argent destiné aux hôpitaux ?

C'est la clef de voute sans laquelle aucune politique de santé ne peut être établie : avec un déficit fixé par la cour des compte à 10 milliards et demi d'euros en 2024, le texte, jugé trop obscur par les professionnels du secteurs est néanmoins attendu de pied ferme par la profession.

"En 2024, on n'est pas certain de comprendre où exactement va l'argent dans le système de santé. Il ne va pas dans la création de postes d'infirmiers à l'hôpital puisqu'il en manque. Cet argent là ne revalorise pas les actes des infirmiers libéraux parce que ça n'a pas été fait depuis vingt ans. Donc en fait, il y a une dissonance entre le budget santé et les faits sur le terrain", déplore Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger.

Du personnel et des politiques formés à la santé

Autre priorité pour Arnaud Chiche, geler le concours de médecine pour faciliter la formation de nouveaux praticiens, et revaloriser les métiers de la santé pour lutter contre les désert médicaux. Autant de dossiers brûlants que seul un ministre formé au métier de la santé pourra régler selon lui. "Par exemple, Yannick Neuder, député de l'Isère, qui est médecin, est excellent sur les sujets santé. Philippe Juvin aussi est très bon. On a besoin d'avoir affaire à des gens aussi bons que nous", énumère-t-il.

Et avant de connaitre le nom du prochain ministre de la Santé, le compte à rebours, lui, continue de tourner… Michel Barnier doit présenter au parlement le projet de lois de financement début octobre.