Reconfinement et dépression : les anxiolytiques, ça ne doit pas être automatique

Avec le reconfinement, la consommation d'anxiolytiques (comme le Xanax, Valium ou Seresta) pourrait augmenter comme lors du premier confinement. Les prescriptions avaient alors bondi de 20%, soit un million d'ordonnances supplémentaires. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas prendre de mauvaises habitudes, alerte le docteur d'Europe 1 Jimmy Mohamed. Une consommation régulière peut en effet entraîner des effets secondaires importants.

Somnolence, accoutumance, manque...

Ces médicaments peuvent entraîner "des troubles de la mémoire, de la somnolence, un risque d’accidents et de chutes notamment chez les personnes âgées", rappelle le médecin. Ensuite "une dépendance, avec un phénomène de tolérance". Si vous prenez ce médicament pendant un certain temps, par exemple trois comprimés par jour, au bout d'un moment "ces trois comprimés ne vont pas suffire à votre cerveau et vous aurez besoin d'un peu plus".

Enfin dernier effet secondaire à ne pas négliger : "Le phénomène de sevrage. Si vous en prenez pendant très longtemps, et que vous arrêtez brutalement cette consommation, vous allez être en manque et vous sentir angoissé, agité, dans un état second."

Prendre la dose minimale efficace

Ces traitements sont donc loin d'être anodins. Pour autant, pas question de stigmatiser les personnes qui prennent des anxiolytiques. Mais quelques règles simples peuvent éviter de s'accoutumer : "Quand on vous en prescrit, si on vous en donne pour deux, trois ou quatre semaines par exemple, vous n'êtes pas obligés d'aller au bout du traitement", affirme Jimmy Mohamed. "Cela peut être ponctuel : si au bout de deux, trois ou sept jours, vous sentez que vous allez mieux, ne continuez pas le traitement. Il faut prendre la dose minimale efficace".

Faire attention avec les autres médicaments et arrêter l'alcool

Autre règle : faire attention aux interactions avec d'autres médicaments, "car il y a des risques de somnolence". Il faut également arrêter l'alcool, car les deux "font très mauvais ménage puisque vous risquez une dépression des systèmes respiratoires, soit d'être dans le coma et de vous étouffer", prévient le médecin.

Enfin, en cas d'état de stress permanent "qui vous empêche de vivre, de dormir, d'aller au travail, de vous habiller et de vous occuper de vos enfants... là vous avez besoin d'un traitement de référence qui est la psychothérapie avec des antidépresseurs. Les anxiolytiques ne sont pas le traitement de référence de l'angoisse", souligne Jimmy Mohamed. S'il n'y avait qu'une chose à retenir ce serait donc celle-ci : les anxiolytiques, comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique.