Les bébés voient-ils le monde comme nous ? Voici 3 questions sur la vision des nourrissons

INTERVIEW

C’est une question que de nombreux parents se posent : quelles sont les capacités visuelles des nouveau-nés ? Sont-ils aveugles les premières semaines ? Voient-ils le monde comme les adultes le voient ? Invitée de l’émission Bienfait pour vous sur Europe 1, mercredi, la neuropsychologue Sylvie Chokron démêle le vrai du faux sur ce thème méconnu des parents.

Les bébés sont-ils aveugles à la naissance ?

"Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères pensaient que les bébés étaient aveugles à la naissance. On raconte beaucoup que les bébés ne voient pas les quarante premiers jours de la vie. C'est complètement faux : si les bébés n'ont pas l'acuité visuelle ni le champ visuel d'un adulte, ils ont une acuité visuelle de 1/20e. On rappelle que la normale s’élève à 10/10e. Leur champ visuel restreint leur suffit quand même à voir les visages en face d'eux, les informations importantes, les contrastes forts, etc. Et la vision va se développer. Grâce aux recherches dans les Babylabs (laboratoires de recherche dans les maternités), on sait que les bébés peuvent détecter les visages, les émotions, les mouvements des lèvres. Et ce n’est pas tout : ils peuvent associer la vision, l'audition et les autres sens et ont une forme d'intuition numérique."

Les nouveau-nés ont-ils des préférences visuelles ?

"Oui. Ils préfèrent par exemple regarder les visages, mais pas n'importe lesquels. Il faut que ce soit plutôt un vrai visage qui bouge, fait des grimaces, a des émotions. Et si ce n'est pas un visage, alors ils vont se tourner vers des stimuli très contrastés en noir et blanc. Toutefois, il y a des stimuli qui ne les intéressent pas du tout. C’est le cas, par exemple, si vous les placez face à un mur bleu uniforme. Les récepteurs au bleu sont ceux qui maturent le plus tard. Le contact visuel est crucial pour le développement des interactions sociales. Ça permet aussi au nouveau-né d'apprendre les mouvements articulatoires. Et c'est comme cela qu'il va aussi développer les capacités à parler, à lire, écrire ou encore compter."

Dans quels cas doit-on s’inquiéter pour la vue de son bébé ?

"On s'inquiète si le bébé n'a aucun intérêt, aucune appétence visuelle, qu'il n'explore pas son environnement et surtout s'il ne regarde pas son père ou sa mère. Entre 0 et 3 mois, un bébé qui ne regarde pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas regarder, mais qu'il ne peut pas regarder. Dans ce cas-là, on dresse un bilan ophtalmo, voire plus, car c'est le cerveau qui permet de voir. À partir d'un mois, on peut même dresser un bilan ophtalmologique ou neuro-visuel."