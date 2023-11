Problèmes de fertilité masculine : quelles sont les causes et comment inverser le phénomène ?

Une inquiétude pour les couples en panne d'enfants. Et pour certains urologues, même le risque d'extinction de l'espèce humaine. L'infertilité masculine est au cœur des préoccupations cette année du congrès de l'association française d'urologie, qui débute ce mercredi à Paris, à l'heure où un couple sur huit rencontre des difficultés pour procréer. Et dans 30% des cas, c'est la fertilité de l’homme qui fait défaut. Depuis les années 1970, la qualité du sperme des Français n’a cessé de se détériorer.

L'hygiène de vie pointée du doigt

Par rapport aux années 1970, la concentration moyenne de spermatozoïdes des hommes a été divisée par deux. Et c’est surtout l’hygiène de vie masculine qui est pointée du doigt par les experts pour expliquer cette baisse : l’obésité, le tabagisme, l’excès d’alcool ou encore la sédentarité. Car c’est prouvé : rester assis toute la journée augmente la température des testicules, ce qui est très mauvais pour la fertilité.

"Le testicule est un organe qui a du mal à supporter d'être à plus de 34 degrés. Ce que l'on demande en général aux hommes, ce n'est pas de porter des kilts en permanence, mais c'est de rester le moins possible assis. Même au bureau, il faut essayer de passer ses coups de fil debout par exemple et ce sont des choses simples à mettre en place qui vont changer la possibilité d'avoir une spermato-jeunesse de meilleure qualité" précise le docteur Charlotte Methorst, chirurgienne urologue à Saint-Cloud.

Autre conseil, privilégier le régime méditerranéen, donc beaucoup de fruits et légumes, d’aliment riches en anti-oxydant. Et puis il ne faut pas hésiter à consulter un urologue, qui peut prescrire au cas par cas, un traitement hormonal ou une petite intervention pour restaurer la fertilité.