Pour certains blessés à la moelle épinière, le possible espoir de marcher grâce à la stimulation cérébrale

Une nouvelle prouesse pour le milieu médical suisse : une technique expérimentale permet à certaines personnes de retrouver une mobilité, et ce malgré leurs lésions. Les patients testés relèvent tous une "envie de marcher", et s'émeuvent de pouvoir "sentir" à nouveau leurs jambes.

Un espoir pour certaines personnes atteintes de lésions de la moelle épinière : la stimulation profonde de certaines zones du cerveau par des électrodes pourrait les aider à marcher plus aisément, selon une étude et un témoignage diffusés lundi 2 décembre.

Des électrodes pour stimuler le cerveau

"Maintenant, quand je vois un escalier avec seulement quelques marches, je sais que je peux le monter tout seul", témoigne Wolfgang Jäger, l'un des deux patients à avoir participé à un premier essai, dans une vidéo diffusée lundi 2 décembre. "C'est agréable de ne pas devoir compter sur les autres tout le temps", souligne ce Suisse de 54 ans, pour lequel monter et descendre quelques marches lors de vacances "n'a posé aucun problème" une fois l'appareillage allumé.

Des électrodes lui ont été posées dans une région particulière du cerveau, et sont reliées à un dispositif implanté dans sa poitrine. Lorsqu'ils sont allumés, ces dispositifs envoient des impulsions électriques au cerveau. La technique, expérimentale, est destinée à des personnes souffrant de lésions incomplètes de la moelle épinière - lorsque la connexion entre le cerveau et la moelle épinière n'a pas été totalement rompue - et capables de mouvements partiels.

L'équipe suisse ayant piloté l'étude, publiée par Nature Médecine, s'est illustrée par des avancées récentes utilisant des implants dans le cerveau ou dans la moelle épinière pour permettre à des paralytiques de marcher à nouveau. Cette fois, ces chercheurs ont souhaité déterminer la région du cerveau la plus impliquée dans la guérison des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. En utilisant des techniques d'imagerie 3D pour cartographier l'activité cérébrale de souris présentant ces lésions, ils ont créé une forme d'"atlas du cerveau". La région recherchée s'est révélée située dans l'hypothalamus latéral, connu pour réguler l'éveil, l'alimentation ou la motivation.

Un groupe de neurones dans cette zone "semble être impliqué dans la récupération de la marche après une lésion de la moelle épinière ", a déclaré à l'AFP Grégoire Courtine, professeur en neurosciences à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse ). Les chercheurs ont ensuite cherché à amplifier le signal de l'hypothalamus latéral par stimulation cérébrale profonde, technique fréquemment utilisée face à la maladie de Parkinson.

Des tests sur des rats et des souris ont montré que la stimulation électrique améliorait "immédiatement" la marche, selon l'étude. "Je sens mes jambes", s'est exclamée la première personne à participer à l'essai mené en 2022 - une femme -, lorsque son dispositif a été mis en marche la première fois, a rapporté à l'AFP la neurochirurgienne Jocelyne Bloch. "Je ressens l'envie de marcher", a-t-elle lancé une fois que le courant a été augmenté, selon la scientifique.

Les patients inclus dans l'essai, qui pouvaient allumer leur stimulateur lorsqu'ils en avaient besoin, ont également bénéficié de mois de rééducation et d'entraînement musculaire. Pour la femme, l'objectif était de marcher sans déambulateur; pour Wolfgang Jäger, de monter les escaliers seul. "Tous deux ont atteint leur objectif", a souligné Jocelyne Bloch.

D'autres recherches restent nécessaires, et cette technique ne serait pas efficace pour tous les patients, a prévenu Grégoire Courtine. Comme tout dépend de la stimulation du signal cérébral vers la moelle épinière, la quantité de signal initial joue. Et si la stimulation cérébrale profonde est désormais plus répandue, certaines personnes ne sont pas "à l'aise" avec une telle intervention sur leur cerveau, a-t-il ajouté. A l'avenir, selon ces chercheurs, la meilleure option pour se remettre de ce type de lésions pourrait passer par la stimulation de l'hypothalamus latéral et de la moelle épinière.