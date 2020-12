"One day détox" : et si on faisait attention à son alimentation un jour par semaine ?

Et si on changeait sa façon de concevoir les régimes pour mincir ? Alors que nos efforts pour perdre du poids se font souvent au moyen de restrictions drastiques, qui peuvent entraîner de la frustration, encore plus si elles ne sont pas suivies d'effets, le diététicien-nutritionniste Maxime Mességué propose lui une méthode moins contraignante : le "one day detox". Objectif : consacrer un seul jour dans sa semaine à une importante restriction calorique.

Quel est l'avantage de cette méthode ?

"Plus qu'un régime, c'est un vrai art de vivre", assure Maxime Mességué, rappelant la règle principale de ce régime bien particulier : "Au lieu d'avoir une restriction toute la semaine et de se faire plaisir le week-end, prenons les choses à l'envers : un jour où on fait attention, et le reste du temps, on mange normalement en se faisant plaisir".

Pour cette fameuse journée détox, il est possible de jeûner pour les plus motivés, mais l'essentiel, rappelle Maxime Mességué, "est de procéder à une restriction calorique importante".

Bien sûr, l'absence de restrictions le reste de la semaine ne doit pas être une porte ouverte à tous les excès alimentaires. "C'est sûr que si on mange n'importe quoi toute la semaine, ça ne va pas fonctionner", précise le nutritionniste. "Le tout est d'avoir une alimentation équilibrée, variée, mais sans restrictions."

Conseillant de s'en tenir à une journée par semaine, avec le même jour à chaque fois, Maxime Mességué fait remarquer qu'un tel régime appliqué pendant une année, "ça fait 52 jours, soit presque deux mois". Et pour quel résultat ? "Cela dépend des personnes, mais on peut perdre, par exemple, 100 grammes par semaine, et cela fait 5 kilos en un an", répond-il.

Quels aliments privilégier ?

Une fois la décision prise de consacrer une journée par semaine à ce régime, reste à savoir comment organiser sa nutrition. Pour le petit-déjeuner, Maxime Mességué propose par exemple les fruits secs oléagineux, riches en protéines et en matières grasses, et "qui vont amener de la satiété" pour tenir toute la matinée.

Au déjeuner, si on est végétarien, on peut choisir "de cuisiner du tofu, avec des légumes comme des lentilles", par exemple, le plus important étant de ne pas préparer son plat avec une sauce sucrée ou salée.

La viande et le poisson sont bien sûr autorisés, mais attention à bien choisir ! Le spécialiste préconise ainsi de privilégier les viandes maigres "peu énergétiques, avec peu de graisse dedans, mais riches en protéines", en lieu et place de la charcuterie. Au menu, donc, poulet, dinde, lapin, et de temps en temps une viande rouge maigre comme un steak haché 5% ou une bavette.

Pour le poisson, on peut consommer des poissons blancs ou gras. L'essentiel est d'éviter les poissons congelés ou en conserve, souvent plus riches en sel.

Et lesquels bannir ?

En fait, la clé de ce "one day détox" est de bannir "tous les trucs très industrialisés, très transformés", indique Maxime Mésségué. Car souvent, les erreurs partent de bonnes intentions. "On pourrait se dire : 'Je vais prendre une soupe de légumes, mais du commerce. Mais il va y avoir beaucoup d'additifs ou beaucoup de sel", explique ainsi le nutritionniste. "La soupe, il faut la faire soi-même." Il est également conseillé d'éviter les produits laitiers.