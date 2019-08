Pénurie de médicaments : un collectif de médecins demande "la relocalisation de la production"

C'est un constat de plus en plus partagé : de nombreux médicaments manquent à l'appel dans les pharmacies. Selon les projections de l'Agence du médicament, plus de 1.200 traitements ou vaccins seront concernés par des situations de pénurie sur l’ensemble de l’année 2019, soit 25 fois plus qu’en 2008. Face à cette pénurie, 26 médecins hospitaliers appellent, dans une tribune au Journal du dimanche, à une "relocalisation de la production" des médicaments en Europe.

"Nous soutenons l’idée que soit rapatriée en Europe la production des principes actifs – ils y étaient encore fabriqués il y a une quinzaine d’années. Le coût du principe actif ne représentant qu’une très faible part du produit fini, cette relocalisation ne devrait pas pénaliser significativement le prix des médicaments", écrivent ces professionnels de santé.

Des stocks et un établissement à but non lucratif demandés

Ils demandent par ailleurs la constitution de stocks de "médicaments d’intérêt thérapeutique majeur" : "Plusieurs mois de stocks permettraient d’amortir les défauts d’approvisionnement. La pénurie avec ses conséquences pour les malades serait ainsi prévenue", défendent ces médecins.

Autre objectif de cette tribune : faire pression sur les autorités pour la création d'un "établissement pharmaceutique à but non lucratif" en Europe, comme aux États-Unis, pour produire des médicaments passés dans le domaine public. "La création d’une telle structure permettra de prévenir les pénuries et sera la garante de la qualité des médicaments et de prix justes et pérennes", affirment les praticiens.