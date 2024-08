Pascal Praud et vous - «Prenez ce que vous avez à prendre dans le sport», conseille Major Mouvement

Après les Jeux olympiques et en parallèle des Jeux paralympiques, de nombreux Français souhaitent se (re)mettre au sport en cette rentrée 2024. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le kinésithérapeute et youtubeur Major Mouvement (1,3 million d'abonnés), spécialiste en vulgarisation du sport, affirme qu'une pratique sportive doit avant tout passer par le "plaisir" de se dépenser.

"Je dis aux gens 'Prenez ce que vous avez à prendre dans le sport'. Que les gens arrêtent d'être nuancés en disant 'ça c'est bien, ça c'est pas bien', mais plutôt qu'ils se disent 'de quoi j'ai envie ?', 'qu'est-ce que je peux faire ?'", explique-t-il sur Europe 1.