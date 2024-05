Pascal Praud et vous - Les pharmaciens délivrent-ils plus de médicaments que les médecins n'en prescrivent ? La réponse d'un professionnel

Parmi les raisons qui poussent un grand nombre de pharmaciens à ne pas ouvrir leur officine ce jeudi, figure la pénurie de médicaments. Fabien, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, dénonce le fait que beaucoup d'entre eux délivrent davantage de médicaments à leurs patients que le nombre indiqué dans leur ordonnance, ce qui pourrait causer des problèmes d'approvisionnement. "C'est une légende urbaine, il faut bien faire la différence entre les médicaments remboursés par la Sécurité sociale et prescrits, et les médicaments conseils qu'on vient acheter sans ordonnance et sans remboursement", lui répond Pierre, pharmacien, en direct sur Europe 1.