Pascal Praud et vous - «La perte des quatre 'e'» : comment déceler une dépression

La dépression est parfois difficile à déceler chez soi-même ou chez un proche. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", le psychiatre Michel Lejoyeux donne les clés pour aider les personnes à détecter cet état.

C'est la maladie la plus coûteuse en qualité de vie, selon le professeur Michel Lejoyeux. La dépression est un état avec lequel il est difficile de composer au quotidien. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le psychiatre donne quatre critères pour le déceler. "Il y a quatre 'e' qui sont perdus quand on est déprimé : l'envie, l'énergie, l'estime de soi et les émotions", explique-t-il sur Europe 1, détaillant chacune de ces pertes en direct au micro de Pascal Praud.