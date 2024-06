Pascal Praud et vous - «Il y a des apéros cocaïne maintenant à la place des apéros cacahuètes», déclare un psychiatre spécialisé dans l'addictologie

La consommation de cocaïne explose en France, où un adulte sur dix en a déjà pris au moins une fois dans sa vie, montre une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mercredi. L'enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) a été réalisée au cours de l'année 2023 sur le territoire hexagonal, sur un échantillon représentatif de 14.984 personnes âgées de 18 à 75 ans.

En 2023, près d'un adulte sur dix (9,4%) a consommé au moins une fois de la cocaïne au cours de sa vie, contre 5,6% en 2017. L'usage actuel (au moins une fois au cours des 12 derniers mois) connaît une trajectoire exponentielle : la consommation a été multipliée par dix entre 1992 (0,3%) et 2023 (2,7%). "C'est un phénomène qui est assez courant et qui a augmenté ces dernières années. C'est une drogue stimulante. C'est un produit qui est toujours utilisé de manière assez festive. C'est un produit qui s'est démocratisé", a déclaré Laurent Karila, psychiatre et spécialisé dans l'addictologie. Il était l'invité de "Pascal Praud et vous". "Il y a des apéros cocaïne maintenant à la place des apéros cacahuètes", a ajouté le professeur.