Paracetamol Challenge : quelle est cette tendance sur les réseaux sociaux, potentiellement mortelle ?

Appelé "Paracetamol Challenge", ce concours entre adolescents consiste à ingérer une très grande dose de cette molécule et de comparer leur durée d'hospitalisation. Et alors qu'un jeune américain est décédé suite à un surdosage, les professionnels de santé appellent à la plus grande vigilance des parents et des professeurs.



C'est un nouveau challenge qui ne devrait pas améliorer l'image de TikTok auprès des autorités. Un nouveau concours a fait son apparition sur le réseau social chinois aux États-Unis. Il s'agit d'ingérer une quantité excessive de paracétamol pour ainsi comparer la durée de son hospitalisation à celui de ses amis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Plus les enfants sont jeunes, plus les risques sont grands"

Baptisé "Paracetamol Challenge", le petit jeu entre ados a déjà fait un mort âgé de 11 ans aux États-Unis. Pire, l'idée commence à se propager en Europe. Face à la situation, les autorités sanitaires, notamment belges, tirent la sonnette d'alarme.

"Les parents, le personnel enseignant et les professionnels de la santé doivent être conscients des dangers liés à cette tendance TikTok. Plus les enfants sont jeunes, plus les risques sont grands", insiste le centre antipoisons belge sur son site internet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une molécule hautement prescrite

L'organisme rappelle que le surdosage au paracétamol peut notamment provoquer de graves lésions au foie, et dans les cas les plus graves, "provoquer un coma ou la mort", indique-t-il. Mais dans la plupart des cas, le surdosage peut se traduire par des vomissements ou des douleurs au ventre. Pour les personnes les plus sensibles, ou en fonction de la dose ingérée, la peau peut également prendre une teinte jaune.

À la moindre anomalie ou symptôme après la prise de la molécule, les professionnels de santé conseillent d'appeler le 15. Rappelons que le paracétamol, vendu notamment sous la marque Doliprane en France, est une des molécules les plus prescrites dans l'Hexagone. Rien que pour la marque Doliprane, plus de 300 millions de boites ont été écoulées en 2024 sur le territoire, faisant de lui le médicament le plus vendu dans le pays.