Papillomavirus : les spécialistes condamnent la demande de suspension de vaccination de l’enseignement catholique

Le malaise, les sensations de vertiges font partie des effets secondaires connus après toute vaccination, et notamment contre le papillomavirus. Le malaise est souvent dû au stress ressenti avant l'injection et à la peur de l'aiguille.

Le plus grand risque lorsque l'on s'évanouit, c'est une mauvaise chute et la conséquence peut être un traumatisme crânien, ce qui aurait provoqué le décès d'un collégien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut suspendre la vaccination, selon les spécialistes.

Un des vaccins les plus sûrs

"Si vous faites un malaise à la descente d'un train, on ne va pas, par précaution, arrêter tout le réseau ferroviaire. C'est très rare d'avoir des outils aussi efficaces vaccinaux contre les cancers comme le cancer du col, cancer anal, cancer ORL qui sont très fréquents chez l'homme et chez la femme, liés au papillomavirus", insiste l'infectiologue Gilles Pialoux.

Il rappelle que ce vaccin fait partie des plus sûrs, avec plus de 300 millions de doses administrées ces quinze dernières années dans le monde et avec une efficacité qui n'est plus à prouver. La vaccination permet d'éviter 90 % des infections au papillomavirus, responsables de nombreux cancers.