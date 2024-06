«On a besoin d'atteindre 105.000 poches avant le 14 juillet» : Les Français appelés à donner leur sang avant l'été

Et si avant les vacances, vous donniez votre sang ? En France, environ 1,5 million de donneurs réguliers sont enregistrés. Mais avant les congés, il faut remplir les stocks. Les Français sont donc appelés à donner ou redonner leur sang avant de partir prendre quelques jours de repos. D'autant que "donner son sang, ça peut sauver trois vies puisqu'à partir d'une poche de sang, l'établissement français du sang va préparer une poche de globules rouges, une poche de plasma et des concentrés de plaquettes", explique au micro d'Europe 1, Frédéric Pacoud, président de l'Établissement français du sang.

Un prélèvement rapide

"Ces poches seront utilisées en priorité pour les personnes atteintes de cancer, de maladies du sang bien sûr, pour des situations hémorragiques provoquées par des accidents", poursuit-il. Un point particulièrement important alors que l'été est une période un peu plus propice aux accidents, notamment sur la route ou dans les lieux touristiques.

"Donner son sang, c'est facile. Le prélèvement lui-même dure entre sept et 15 minutes", souligne Frédéric Pacoud. Aujourd'hui, les réserves, elles sont à un niveau qui est de 85.000 poches et on a besoin d'atteindre 105.000 poches avant le 14 juillet, avant que les Français soient davantage focalisés sur les vacances et sur les compétitions sportives. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que les donneurs se mobilisent", interpelle-t-il.