«Octobre Rose» : quand l'IA se met au service du diagnostic des femmes atteintes par un cancer du sein

Le cancer du sein tue plus de 12.000 femmes en France chaque année. Pour son 31ᵉ anniversaire, l'opération "Octobre Rose" met l'intelligence artificielle à l'honneur. L'IA aide ainsi les radiologues à affiner leur diagnostic pour mieux définir les caractéristiques de chaque tumeur et ainsi mettre en place le traitement le plus adapté.

Un traitement mieux adapté

Grâce à l’intelligence artificielle, les médecins vont donc pouvoir mieux visualiser les caractéristiques de la tumeur, c’est-à-dire sa taille et sa forme, et donc prédire quel sera le traitement le plus adapté pour telle ou telle patiente. Cela permettra par exemple d’éviter la chimiothérapie et ses terribles effets secondaires dans certains cas. Plusieurs études sont en cours, précise Irène Buvat, directrice de recherche à l’Institut Curie.

"Dans ce cas-là, si on a un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de prédire que la chimiothérapie ne va pas fonctionner, eh bien, il faut mieux ne pas la prescrire et prescrire un traitement alternatif qui, lui, aura plus de chances de fonctionner."

Même chose pour l’immunothérapie. Aujourd’hui, on sait qu’elle fonctionne dans certains cancers du sein. Grâce à l’IA, on pourrait pronostiquer en quelques secondes à quelle patiente la proposer et éviter ainsi des traitements inutiles et très coûteux.